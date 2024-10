Corte conti, l’ente può valutare la proposta del privato di estinguere il debito tributario in cambio di un immobile

La proposta di un privato cittadino di liberarsi dal debito Imu con la cessione di un bene immobile non è riconducibile alla compensazione bensì, più propriamente, a quella della “datio in solutum” (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento ex articolo 1197, comma 1 del codce civile) che individua la “prestazione in luogo di adempimento”, cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa non ricorrendo i presupposti di omogeneità dei crediti...