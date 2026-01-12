Fisco e contabilità

Corte conti, l’oscurità delle norme può salvare dalla colpa grave

Anche il riferimento a pareri o indirizzi giurisprudenziali evita l’imputabilità

di Luciano Cimbolini

Una delle principali novità dalla riforma della Corte dei conti è la definizione puntuale della colpa grave.

L’articolo 1, comma 1, della legge 20 del 1994, prevedeva che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiedeva la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. ...

