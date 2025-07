Corte conti in linea con la Cassazione sul versamento dei contributi agli amministratori locali liberi professionisti La giurisprudenza contabile condivide l’orientamento sull’obbligo di versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi agli amministratori locali lavoratori non dipendenti, anche qualora non abbiano sospeso l’attività lavorativa