Corte conti, niente acquisto di partecipazioni e affidamento inhouse se la società ha solo due dipendenti

Si tratta di un organico non adeguato al rispetto del parametro dell’efficacia, intesa come capacità del modello organizzativo

L’acquisto di partecipazioni e l’affidamento inhouse non sono giustificati se la controllata ha solo due dipendenti, in quanto si tratta di un organico non adeguato al rispetto del parametro dell’efficacia, intesa come capacità del modello organizzativo a conseguire gli obiettivi che si propone. Lo ha affermato la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 24/2023.

Il contesto

La sezione regionale ha effettuato la valutazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie di un comune, da cui era emersa l’acquisizione di una partecipazione diretta dell’1% nel capitale di una Srl per la gestione in house di servizi di teleriscaldamento e illuminazione pubblica. Riferimento normativo è l’articolo 20 del Dlgs 175/2016, il Testo unico sulle società partecipate, che individua i parametri del controllo sui provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche; e i commi 3 e 4 dell’articolo 5, che impongono alle amministrazioni di inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La capacità organizzativa

Nel caso di specie, il comune ha attuato l’operazione di acquisto della partecipazione diretta nella Srl allo scopo di conseguire il controllo analogo sulla società quale presupposto per la gestione in house di servizi nel settore energetico, decisione finalizzata all’autoproduzione dei servizi di gestione delle reti di teleriscaldamento e illuminazione pubblica quale alternativa all’esternalizzazione e all’acquisto sul mercato di tali servizi. I magistrati contabili hanno effettuato la visura camerale della società, da cui sono risultati due soli lavoratori dipendenti. Questo limitato organico, affermano, appare non adeguato al rispetto del parametro dell’efficacia, intesa come capacità del modello organizzativo a conseguire gli obiettivi che si propone, di certo non sufficiente per l’autoproduzione del servizio secondo il modello in house providing, tanto più se si tratta della gestione non solo dell’illuminazione pubblica, ma anche del teleriscaldamento, con conseguente rilievo sulla capacità tecnica ed esecutiva della società e sull’allungamento della filiera del servizio e della catena di controllo sul prodotto finale.

Da un lato risulta dunque carente della necessaria capacità di eseguire direttamente il servizio in alternativa al mercato, dall’altro non appare conforme alla dialettica tra autoproduzione ed esternalizzazione contemplata dall’articolo 5, comma 1, ultima parte, del Testo unico, che richiede di motivare la scelta tra la «gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato». Questa motivazione non è stata rinvenuta dai giudici contabili nei provvedimenti esaminati, incentrati sulle prospettive di sviluppo della società piuttosto che sulla valutazione comparativa tra l’opzione dell’autoproduzione e quella dell’esternalizzazione. Tale impostazione viene recepita dal comune, che prospetta la retrocessione alla Srl delle quote detenute direttamente e la conseguente rinuncia alla costituzione della nuova società, affidando alla Srl medesima il ruolo di conferitaria del ramo d’azienda per la gestione del servizio di distribuzione del gas.