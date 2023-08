Corte conti, «no» all'acquisizione societaria finalizzata all'affidamento in house a società con pochi dipendenti di Anna Guiducci

L'organico limitato sarebbe strettamente collegato alla scarsa capacità di eseguire il servizio in alternativa al mercato









Il limitato organico della società non sarebbe coerente con le finalità di autoproduzione del servizio di illuminazione pubblica inhouse da realizzare attraverso l'acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale. Con la deliberazione n. 167/2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia censura l'operazione societaria di un Comune con la quale viene posta in corrispondenza biunivoca l'acquisizione di una quota dell'1% del capitale sociale e...