Corte conti, obbligatoria la delibera ricognitiva dei fondi non nativi Pnrr

La delibera di ricognizione dei fondi non nativi Pnrr è obbligatoria, lo evidenzia la Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia che con la deliberazione n. 74/2024 accerta, nei confronti di un Comune sottoposto a controllo, «la mancata adozione della deliberazione di ricognizione dei fondi non nativi PNRR».

A quest’ultimo riguardo, i Magistrati contabili, ricordano che gli investimenti “...