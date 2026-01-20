Corte conti, i riferimenti alla giurisprudenza consolidata o pareri resi salvano la colpa grave
Le nuove norme interessano tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte in materia di contabilità pubblica e si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della riforma
Il riferimento agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti o ai parerei delle autorità competenti esclude la colpa grave. In altre parole, il costrutto giuridico amministrativo di un atto si fonda anche su precedenti decisioni della magistratura o sul contenuto di pareri espressi da organismi competenti in materia. Con la legge di riforma della Corte dei conti (Legge 1/2026) è infatti riscritto il paradigma della colpa grave, circoscrivendola alla violazione manifesta delle norme di diritto applicabili...
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel