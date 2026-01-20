Corte conti, la riforma «apre» ai pareri su questioni Pnrr

I pareri della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica potranno riguardare anche questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. La novità è disciplinata dall’articolo 2 della legge 1/2026 che ha modificato la disciplina in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (Legge 20/1994). Le fattispecie oggetto di analisi dovranno in ogni caso ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi