Fisco e contabilità

Corte conti, la riforma «apre» ai pareri su questioni Pnrr

Le fattispecie oggetto di analisi dovranno in ogni caso avere un valore complessivo non inferiore a un milione di euro e risultare estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità

di Anna Guiducci

I pareri della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica potranno riguardare anche questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. La novità è disciplinata dall’articolo 2 della legge 1/2026 che ha modificato la disciplina in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (Legge 20/1994). Le fattispecie oggetto di analisi dovranno in ogni caso ...

