Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, stop alle erosioni dei crediti dei fornitori delle Pa

Non c’è più pace per le casse dello Stato, che dovrà rispondere di tutte le macerie contabili anche dei Comuni in dissesto. Dopo l’uguale trattamento riservato nei confronti dei debiti non pagati dal sistema sanitario nazionale (NT+ Enti Locali & Edilizia del 18 aprile 2023), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha detto stop alle erosioni dei crediti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni influenzate, per non dire, da cattive gestioni dei decisori pubblici. Nell’ipotesi deve essere lo Stato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi