Corte Ue, necessario un controllo giurisdizionale sullo status di pubblica amministrazione di Ettore Jorio

La sentenza impone l'istituzione di rimedi giurisdizionali per garantire la tutela giudiziale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Ue









Una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 13 luglio impone agli Stati membri l'istituzione di rimedi giurisdizionali indispensabili per garantire una tutela giudiziale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Ue. Lo fa a seguito di una chiamata in causa fatta dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale e in speciale composizione, con le ordinanze 5/2021/RIS (est. D'Ambrosio e Sucameli) e n. 6/2021/RUS (rel. Casannetti).

Il thema decidendum sottoposto all'esame...