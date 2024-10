Così l’attestazione della conformità urbanistica di edifici con licenza del 1964

La domanda del lettore: Per un condominio ex Istituto autonomo case popolari, costruito nel 1964 in base a licenza edilizia, in Comune risultano depositate, oltre alla licenza citata, solo le piante tipo relative alle parti comuni e agli appartamenti. In assenza di altre planimetrie redatte durante i lavori, la conformità urbanistica dei vari appartamenti può essere attestata sulla base della completa documentazione catastale di primo impianto?

La risposta dell’esperto: Si ritiene che la risposta...