Così la manovra «congela» il welfare locale

La legge di bilancio ribadisce all’articolo 124 che i Lea saranno garantiti senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò nella considerazione, avallata dalla Commissione Cassese, che i Livelli essenziali siano quelli individuati con il Dpcm del 12 gennaio 2017, cioè antecedenti di almeno tre anni l’ondata Covid, quindi senza la determinazione dei Lea post-Covid, delle nuove patologie emergenti e dei livelli essenziali di prestazioni da erogare con il contributo della invasiva robotica intelligente...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi