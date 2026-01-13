Così il reddito limita il bonus ristrutturazioni per spese sostenute nel 2025
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Nel 2025, ho eseguito lavori di ristrutturazione straordinaria sulla mia abitazione principale. Di conseguenza, provvederò a inserire la spesa nel modello 730/2026, per il recupero fiscale al 50% in dieci anni. Se, negli anni successivi, i miei redditi dovessero superare la soglia di 75mila euro, l’importo da detrarre verrà decurtato, per effetto delle limitazioni previste nel 2025, o le detrazioni rimarranno invariate?
La risposta dell’esperto: La limitazione alla detrazione...