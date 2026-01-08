Costo manodopera, il mosaico delle sentenze contrapposte sul ribasso alimenta l’incertezza
Con una delle prime sentenze del 2026 il Tar Campania legittima lo sconto sull’importo di gara, escludendo le spese per il personale
Una delle prime decisioni del nuovo anno della giurisprudenza amministrativa riguarda il tema della ribassabilità dei costi della manodopera e, in particolare, l’obbligo per l’operatore economico di riferire il ribasso offerto all’intero valore posto in gara ovvero a tale valore decurtato del costo della manodopera. La sentenza del Tar Campania 2 gennaio 2026, n. 18 afferma il principio secondo cui, in applicazione dell’art. 41, comma 14, del Dlgs n. 36 del 2023 e in coerenza con una lex specialis...