Costo della manodopera, il Tar Lazio conferma la possibilità di ribasso

Il Tar Lazio, Sez. I, con la sentenza n. 20932 del 24 novembre 2025, conferma e consolida l’indirizzo secondo il quale l’art. 41, comma 14, del Dlgs 36/2023 non prevede, nei contratti pubblici, il divieto di ribasso del costo della manodopera quantificato nei documenti di gara dalla stazione appaltante. Tale importo mantiene natura stimata e non vincolante in modo rigido; l’operatore economico può legittimamente indicare un costo del lavoro inferiore, purché dimostri che lo scostamento è reso possibile...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi