Costruzioni, per Borio Mangiarotti ricavi 2024 a 115,2 milioni di euro (+2%) In pipeline oltre 1000 appartamenti da realizzare a Milano e la trasformazione urbana di 130 ettari dell’area dell’ex Troco. Edoardo De Albertis: «Orgogliosi e soddisfatti di chiudere in crescita un anno particolarmente complesso»