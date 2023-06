Costruzioni, campagna Ance per le start up innovative di El. & E.

Obiettivo: favorire la transizione digitale del settore edile









Dihcube, polo europeo per l'innovazione digitale coordinato da Ance, lancia in collaborazione con Deloitte Officine Innovazione la prima campagna per startup, «Dihcube4Startup». La campagna, si spega in una nota dell'Assocazione nazionale costruttori, nasce per ricercare soluzioni innovative per favorire la transizione digitale del mondo delle costruzioni e si rivolge a startup e micro e piccole imprese con sede in Italia.

Nato a dicembre 2022, Dihcube è formato da 12 partner e opera per accrescere...