Costruzioni, imprese in crescita anche nel 2025: saldo positivo di 9.306 unità
Dati Infocamere/Movimprese. Quest’anno 18mila cancellazioni d’ufficio di imprese inattive. Lo stock si assesta a 818.723 unità. Imprese immobiliari le più dinamiche
Cresce - anche nel 2025 - il saldo positivo delle imprese di costruzione. Lo dicono i numeri del conteggio annuale realizzato da Unioncamere-Infocamere/Movimprese, che definisce il settore complessivamente “tonico”, per effetto di una “natimortalità” delle imprese - cioè il saldo tra cessazioni e nuovi ingressi - complessivamente positivo. Al 31 dicembre 2025, il settore delle costruzioni conta complessivamente 818.723 imprese, con un saldo dello stock di +9.306 imprese. Lo scorso anno, lo stock ...