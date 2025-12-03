Costruzioni, l’anno chiude con un calo della produzione di -2,1% e sul 2026 pesa l’incognita del post Pnrr
La fotografia del Rapporto sul mercato dell’edilizia del Cresme, dopo che il settore - grazie al superbonus - ha visto crescere la produzione e a 296,5 miliardi
Dominano le opere pubbliche nel mercato delle costruzioni 2025 e 2026. Alle spalle il Superbonus, uno dei due grandi booster che hanno spinto il valore della produzione verso quota 300 miliardi. E l’altro grande traino, il Pnrr, che terminerà la prossima estate aprendo una stagione di grande incognita sul settore. Senza investimenti nelle infrastrutture il rischio è un effetto rebound. Per ora però i numeri parlano di fiducia, con una flessione contenuta del valore della produzione, il Pnrr che continua...