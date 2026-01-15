Costruzioni, l’impresa Atlante «scuda» il proprio patrimonio
L’azienda romana controllata dal gruppo toscano Lamioni Holding ha ottenuto l’applicazione delle misure protettive ai sensi del Codice della Crisi d’impresa
Atlante, impresa che ha sede a Roma pur essendo controllata dal gruppo grossetano Lamioni Holding - al primo posto tra i campioni di crescita delle costruzioni (in seguito ai risultati dell’indagine sui bilanci della società Guamari) - grazie a un compound average growth rate del 148,3% tra il 2020 e il 2024, lo scorso 27 novembre ha ottenuto l’applicazione delle misure protettive del patrimonio (ex artt. 6 D.L. 118/2021 e 18 D.Lgs. 14/2019) insieme ad altre due società controllate da Lamioni Holding...