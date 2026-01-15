Costruzioni, l’impresa Atlante «scuda» il proprio patrimonio

Atlante, impresa che ha sede a Roma pur essendo controllata dal gruppo grossetano Lamioni Holding - al primo posto tra i campioni di crescita delle costruzioni (in seguito ai risultati dell’indagine sui bilanci della società Guamari) - grazie a un compound average growth rate del 148,3% tra il 2020 e il 2024, lo scorso 27 novembre ha ottenuto l’applicazione delle misure protettive del patrimonio (ex artt. 6 D.L. 118/2021 e 18 D.Lgs. 14/2019) insieme ad altre due società controllate da Lamioni Holding...

