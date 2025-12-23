Costruzioni, Lmdv Capital investe in Impredo Spa (Twiga e De Montel)

La volontà è di una crescita organica e strutturata nel settore progettazione e costruzione.

Lmdv Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, ha sottoscritto un accordo di finanziamento con Impredo Spa, la società di sviluppo immobiliare che ha al suo attivo già la ristrutturazione del Twiga e la realizzazione delle nuove Terme De Montel di Milano e Parco dei Principi a Roma. L’accordo è finalizzato al rafforzamento patrimoniale e al supporto di un percorso di sviluppo strutturato della...