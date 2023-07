Costruzioni, a luglio balzo di 4 punti dell'indice della fiducia di M.Fr.

Lo registra l'Istat tra il sesto e il settimo mese dell'anno, grazie soprattutto agli operatori del comparto dei lavori specializzati









Quattro punti in più in un mese. A luglio, secondo la nota pubblicata dall'Istat il 27 luglio, l'indice della fiducia delle imprese di costruzione si attesta a 166,5 punti rispetto ai 162,5 di giugno. Un incremento che - per di più - ha come protagonista assoluto, anzi unico, il settore delle costruzioni. Tutti gli altri comparti monitorati dall'Istat, non arrivano a mettere a segno un incremento così elevato (i servizi passano da 103,7 a 105,6 e il commercio al dettaglio da 110,5 a 111,2). Nel comparto...