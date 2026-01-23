Costruzioni più solide, ma il ciclo espansivo è a rischio: i buoni conti delle imprese e l’allerta sul dopo-Pnrr
L’Osservatorio Ance certifica il rafforzamento patrimoniale dei costruttori. Effetto Superbonus, Pnrr e norme emergenziali. Ma senza un progetto industriale rischio di una nuova frenata dopo il 2026
Il sistema delle costruzioni arriva all’ultimo miglio del Pnrr con bilanci complessivamente più robusti, strutture patrimoniali rafforzate e livelli di redditività che non si vedevano da anni. È il quadro che emerge dal focus sulla solidità economico-finanziaria delle imprese contenuto nell’Osservatorio Ance, presentato il 20 gennaio a Roma, e che fotografa un settore profondamente diverso da quello uscito malconcio dal lungo ciclo di crisi 2008-2019.
I numeri raccontano di aziende mediamente più ...