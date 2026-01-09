Costruzioni, si attenua la disparità uomo-donna (ma resta ampia)
Resiste il record nazionale di lavoratori maschi nel settore delle costruzioni. Ma nel 2024 le donne arrivano a sfiorare il 10% degli occupati
C’è ancora un divario di genere molto ampio nel settore delle costruzioni, anche se negli ultimi anni le distanze si sono progressivamente ridotte, sia pure di poco. Il comparto resta comunque quello in assoluto più maschile a livello nazionale, superando di gran lunga tutti gli altri, inclusi agricoltura, trasporti e manifattura. L’occasione per ricapitolare il trend sul macro dato dell’occupazione a livello nazionale è quella fornita dal tradizionale decreto del ministero del Lavoro sui settori...