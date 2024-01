Covid, arriva la certificazione finale: da 2.790 Comuni i fondi anti-spending

Sono 2.790 i Comuni e le Unioni che dovranno restituire 254 milioni, mentre 1.235 enti riceveranno ulteriori contributi per 137 milioni; 4.319 chiudono la partita del fondone Covid in pareggio. Per i Comuni l’eccedenza è di 116 milioni, destinati però a restare al comparto per alleggerire la spending come previsto dalla manovra.

Il decreto sulla verifica degli effetti finanziari dell’emergenza Covid sigilla, insieme alla legge di bilancio 2024, la chiusura della complessa partita dell’emergenza 2020...