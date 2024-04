Da annullare la gara oltre 500mila euro avviata dal Comune non qualificato

Gara da annullare per il piccolo comune calabrese di Zagarise (Cz) che ha avviato un appalto per l’adeguamento sismico di una scuola senza avere la qualificazione necessaria a gestire la procedura. È la conclusione di un articolato parere motivato emesso dall’Anac con cui l’Autorità Anticorruzione contesta una luna serie di irregolarità e inadempienze nelle gestione di un appalto da 2,2 milioni di euro, a partire dall’aver richiesto e ottenuto il Cig in assenza di qualificazione (necessaria per gestire...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi