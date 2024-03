Da Arconet la proposta di soluzione sui vincoli di cassa

Le criticità derivanti dalla rigorosa applicazione della norma sui vincoli di cassa obbligatori anche per le entrate per le quali la destinazione della spesa è individuata con l’approvazione dei documenti di programmazione, così come richiamata nel principio di diritto enunciato dalla sezione autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 17/2023, hanno creato forti preoccupazioni negli operatori e nei responsabili dei servizi finanziari degli enti locali.

L’argomento ha formato oggetto di numerosi...