Da Cdp un finanziamento di 20 milioni alla multiutility veneziana Veritas

Cassa Depositi e Prestiti e la multiutility veneziana Veritas hanno sottoscritto un finanziamento da 20 milioni di euro della durata di dieci anni, per nuovi investimenti da destinare al servizio idrico integrato. I fondi - afferma una nota congiunta - saranno utilizzati per interventi mirati alla riduzione delle perdite idriche, all’adeguamento del sistema fognario, alla riduzione delle interruzioni del servizio, al potenziamento dell’alimentazione della rete idrica di Venezia e all’efficientamento...

