Da Cdp a Poste più di 50 cambi negli asset societari di Manuela Perrone

In Cassa depositi la quota Fincantieri passa da Cdp Industria a Cdp Equity









Tredici modifiche negli assetti e nelle partecipazioni, tre società in liquidazione, cinque cessate. Oltre a 50 cambiamenti nella composizione degli organi amministrativi, dalla nomina del nuovo Ad Rai Roberto Sergio al cambiamento della governance in Gse. La radiografia del servizio per il controllo parlamentare della Camera aiuta a comprendere tutti i movimenti che in sei mesi, da inizio anno a fine giugno, hanno riguardato il mondo delle partecipate statali.

Alcuni hanno riguardato Cassa depositi...