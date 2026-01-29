Da consorzio a società consortile senza controllo preventivo della Corte conti
Per la Corte conti la permanenza della causa consortile precluda la possibilità di qualificare l’operazione come effettiva trasformazione eterogenea
La trasformazione del consorzio in società consortile riguarda esclusivamente i rapporti interni tra le parti, e non deve, quindi, essere sottoposta al vaglio della Corte dei conti secondo la specifica procedura di esame preliminare prescritta dall’articolo 5, commi 3 e 4, del Tusp.
Con la deliberazione n. 20/2026, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto sostiene che la permanenza della causa consortile precluda la possibilità di qualificare l’operazione come effettiva...
