Da domani più limiti ai risarcimenti contabili

In vigore da domani la riforma della Corte dei conti. Passaggio cruciale e oggetto di contestazioni plurime da parte di chi vede nell’intervento il segmento di un più ampio progetto di ammorbidimento del sistema dei controlli sulla pubblica amministrazione che ha avuto tra gli altri elementi qualificanti la soppressione dell’abuso d’ufficio e la legge costituzionale sulla separazione delle carriere.

Tra i punti immediatamente operativi e più significativi senza dubbio va considerata l’introduzione...