Da domani più limiti ai risarcimenti contabili
In vigore la riforma della Corte dei conti Tetto al 30% dello stipendio
In vigore da domani la riforma della Corte dei conti. Passaggio cruciale e oggetto di contestazioni plurime da parte di chi vede nell’intervento il segmento di un più ampio progetto di ammorbidimento del sistema dei controlli sulla pubblica amministrazione che ha avuto tra gli altri elementi qualificanti la soppressione dell’abuso d’ufficio e la legge costituzionale sulla separazione delle carriere.
Tra i punti immediatamente operativi e più significativi senza dubbio va considerata l’introduzione...
Nuovo metodo accelerato di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità introdotto dalla legge di bilancio 2026
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel