Da Enea e La Sapienza una nuova tecnica per demolire e riciclare

Il patrimonio edilizio diventa miniera urbana con i materiali da demolire che si trasformano in nuove materie prime. È quanto prevede nuova metodologia messa a punto dai ricercatori dell’Enea e da quelli dell’università La Sapienza di Roma. Il sistema permette di individuare e di quantificare tutti i materiali presenti negli edifici vecchi o in disuso e che possono essere riutilizzati in progetti di riqualificazione architettonica o per nuove costruzioni in un’ottica di economia circolare.

