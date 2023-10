Dai crediti all’Accrual, quattro test sui conti di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Dal 2024 progetto pilota per la nuova contabilità in un campione di enti









Con l’Accrual salgono a quattro le sperimentazioni in pista per gli enti locali, in una lista che già contemplava piattaforma certificazione crediti, prospetto delle aliquote Imu e approvazione rendiconto inviato alla Bdap.

Della riforma Accrual si è parlato la settimana scorsa all’evento annuale Ancrel che ha radunato i revisori dei conti degli enti locali a Riva del Garda. La Riforma 1.15 del Pnrr prevede l’adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual per tutte le Pa entro il 2026. Per preparare il terreno, oltre al quadro concettuale saranno varati 18 standard contabili (Itas), 18 Linee guida generali e il piano dei conti multidimensionale.

Pur non conoscendo ancora le modalità attuative, è noto che partirà, con riferimento al bilancio di esercizio 2024, un progetto pilota per sperimentare la nuova contabilità in un campione di enti.

Entro il 16 ottobre scadono, invece, i termini per partecipare alla sperimentazione del progetto per la completa digitalizzazione dei pagamenti degli enti locali in Siope+ e la corretta alimentazione della Pcc. Sul sito Ifel sono disponibili le Faq per presentare la candidatura, utilizzando la Pcc. Ai Comuni selezionati andrà una quota del contributo complessivo 2,65 milioni.

Per tutto il mese di ottobre è attiva la sperimentazione del nuovo prospetto sulle aliquote Imu (Dm Mef del 7 luglio 2023). Con l’apertura della nuova applicazione per l’approvazione del prospetto, i Comuni hanno a disposizione il mese di ottobre per verificare la funzionalità dell’applicativo. La sperimentazione è utile per segnalare tempestivamente eventuali criticità o l’assenza di fattispecie rilevanti nel prospetto in questione alla direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale delle Finanze.

Da novembre gli enti potranno elaborare il Prospetto per l’anno 2024, mentre da gennaio sarà messa a disposizione anche la funzionalità di trasmissione del prospetto al Mef, utile alla successiva pubblicazione (obbligatoria) sul sito internet.

In mancanza di una delibera approvata e pubblicata secondo le Linee guida Mef dal 2024 si applicheranno le aliquote di base.

Infine è partita nel 2023 la sperimentazione del Progetto approvazione rendiconto inviato alla Bdap, finalizzata a garantire la corrispondenza tra il rendiconto approvato e il documento trasmesso alla banca dati. La sperimentazione, che coinvolge 24 enti, ha una durata biennale. Sulla base dei risultati si valuterà se estendere a tutti la possibilità di approvare il rendiconto inviato alla Bdap.