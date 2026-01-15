Dal centro all’aeroporto in funivia, progetto italiano a Queenstown in Australia

Dall’aeroporto al centro città in funivia. A Queenstown, in Nuova Zelanda, nascerà la prima funivia urbana dell’Oceania, con l’obiettivo di offrire un’alternativa al traffico stradale e ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti. A realizzare l’opera sarà Leitner, azienda italiana con sede in Alto Adige, specializzata in sistemi di trasporto a fune. L’avvio dei lavori è previsto nel 2027, mentre la prima tratta dovrebbe entrare in funzione nel 2029 per un costo di 200 milioni di euro.

