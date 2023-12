Dal cuneo al Ponte sullo stretto, via libera alla manovra

Via libera del Senato alla legge di Bilancio 2024, su cui il Governo ha incassato la fiducia con 112 sì, 76 no, 3 astenuti. Il testo è stato trasmesso alla Camera dove, dopo un esame iperveloce della commissione Bilancio, sarà votato da Montecitorio nella serata del 29 per l’ok definitivo e su cui il governo ha già detto che non chiederà un voto di fiducia.

La legge di bilancio che, per la prima volto dopo almeno due decenni non ha subìto stralci o correzioni in corsa da parte della Ragioneria generale...