Dal Dl Pnrr boccata d’ossigeno ai cantieri ferroviari: anticipazioni sulle riserve per la liquidità alle imprese
Il decreto allo studio del Governo consente a Rfi di anticipare fino al 10% delle contestazioni iscritte in contabilità. Una misura ponte per fronteggiare il caro materiali e tenere in marcia opere strategiche da quasi 25 miliardi
La liquidità torna al centro della partita Pnrr, questa volta sul fronte ferroviario. La bozza di decreto legge per l’accelerazione degli investimenti, messa a punto dal Governo e destinata a uno dei prossimi Consigli dei ministri, introduce (all’articolo 24) una misura straordinaria per sostenere la continuità operativa delle imprese impegnate nei grandi cantieri ferroviari finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Investimenti per circa 24,77 miliardi...