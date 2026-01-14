Dal Dup ai controlli di cassa: come semplificare la contabilità degli enti locali

Fra i responsabili dei servizi finanziari degli enti locali è diffusa la convinzione della necessità di introdurre semplificazioni nell’ordinamento contabile dei Comuni e delle Province. Alcune opportunità di razionalizzazione e semplificazione sono di seguito riepilogate (per ulteriori considerazioni sull’argomento si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 30 settembre scorso).

Riconsiderare il documento unico di programmazione. Il Dup, in seguito alla modificazione dell’articolo 170 del Dpr 267/2000...