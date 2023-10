Dal superbonus al risparmio energetico, sì ai lavori aperti con una nuova pratica di Marco Zandonà

La domanda del lettore e la risposta dell’esperto

La domanda del lettore: Ho terminato tutti i lavori e chiuso la pratica per il superbonus. Poiché il consumo della pompa di calore risulta elevato, ora vorrei installare i pannelli per fotovoltaico-termico, così da avere acqua già calda in entrata alla pompa di calore, risparmiando quindi energia. Posso fruire dell’ecobonus o di un altro bonus per il risparmio energetico?

La risposta dell’esperto: La risposta è affermativa, a condizione che si tratti di un nuovo intervento e non di un intervento collegato ai lavori agevolati con il superbonus (in particolare come intervento trainato).

L’installazione, sostituzione o integrazione dei pannelli fotovoltaici - effettuata in un edificio residenziale posseduto da una persona fisica - fruisce della detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la fuida al 50% su www.agenziaentrate.it), nel limite massimo di spesa di 96mila euro. Si tratta, infatti, di interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia», di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir. A tal fine, è irrilevante che l’abitazione su cui si interviene fruisca già della detrazione del 110 per cento, anche attraverso l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020). Ciò che rileva è che si tratti di un nuovo intervento rispetto a quello cui si è applicato il 110 per cento. Si evidenzia che, sotto il profilo urbanistico, l’articolo 9 del Dl 17/2022, convertito in legge 34/2022, ha disposto che, dal 2 marzo 2022, l’installazione con qualunque modalità (anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate a norma del Dm 1444/1968) di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, oppure su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. Pertanto, l’intervento - se eseguito dal 2 marzo 2022 - deve intendersi come di edilizia libera, equiparato, ai fini urbanistici, agli interventi di manutenzione ordinaria.