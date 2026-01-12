Dalla Manovra spinta a ridurre i tempi dei lavori pubblici sottosoglia
Modificato il principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011 con l’obiettivo di velocizzare la realizzazione dei piccoli interventi
La legge di bilancio (n. 199/2025) introduce una rilevante modifica al principio contabile 4/2 allegato al decreto legislativo 118/2011 in tema di lavori pubblici sottosoglia finalizzata a velocizzare l’iter realizzativo e quindi di grande impatto per gli uffici tecnici.
Nel dettaglio, il comma interessato è il n. 660 dell’articolo 1 che integra il paragrafo 5.4.9 del principio...