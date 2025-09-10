Dalla maxi diga di Webuild in Etiopia energia come da tre centrali nucleari
Per la costruzione dell’opera impiegati circa 25mila lavoratori, in gran parte etiopi, con picchi di 10mila persone simultaneamente
«Gerd (Grand Ethiopian Renaissance Dam) è l’impianto idroelettrico più imponente dell’Africa, un’opera in grado di produrre energia rinnovabile equivalente a tre centrali nucleari di medie dimensioni. La sua inaugurazione rappresenta la realizzazione di una visione di sviluppo sostenibile per tutta l’Africa, resa possibile anche grazie al lavoro di imprese italiane».
Così Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo Webuild, descrive la grande diga sul Nilo Azzurro costruita in Etiopia, a circa...