Personale

Dalle novità contabili e fiscali ai finanziamenti sociali: tutte le novità della manovra 2026

Sul fronte del personale, la previsione di stabilizzazione dei precari nelle amministrazioni locali interessate dai sismi degli anni precedenti, con particolare riferimento a quello del 2016 nelle Regioni dell’Italia centrale

di Arturo Bianco

Come d’abitudine anche la legge di bilancio 2026 è densa di novità di grande rilievo per gli enti locali. Siamo in presenza di disposizioni che spaziano dalle novità contabili, alle modifiche tributarie, alla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni, ai finanziamenti sociali. Non mancano, e anche questa è una abitudine, le disposizioni dettate per specifiche amministrazioni, che spesso fanno assomigliare queste leggi a caleidoscopi.

Sul fronte del personale degli enti locali, la disposizione...

Correlati

Le disposizioni in una tabella di sintesi

Gli ultimi contenuti di Personale