Danno erariale al dirigente che non riscuote i canoni di concessione o ne permette la prescrizione

È soggetto a responsabilità erariale il dirigente che omette di richiedere il pagamento di canoni di concessione mensili, non provvede a calcolare alcun conguaglio annuale, ove previsto, come è pure responsabile chi gli succede nella dirigenza del dipartimento se avrebbe potuto ancora evitare il compimento della prescrizione dei canoni non riscossi. A stabilirlo è la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania con la sentenza n. 42/2025.

