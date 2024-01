Danno erariale al dirigente entrante che non adotta correttivi anche se il passaggio di consegne è irregolare

In caso di avvicendamento di incarico il dirigente subentrante, dopo l’insediamento e il rituale passaggio delle consegne, ha l’onere di avviare una ricognizione dello stato dell’attività svolta, in modo da predisporre gli eventuali interventi correttivi e assicurare un costante monitoraggio. Di contro, la mancanza di tali correttivi, se richiesti dalle circostanze, può essere fonte di danno erariale anche se l’insediamento del dirigente nel nuovo incarico non sia stato preceduto da un adeguato passaggio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi