Danno erariale (dopo il licenziamento) al dipendente che ha eseguito ripetuti accessi abusivi al sistema online dell'ente di Michele Nico

Link utili Corte dei Conti Campania, n. 170/2023 Corte dei Conti

Uso scorretto delle procedure informatiche per fini non istituzionali e del tutto estranei all'attività di ufficio









In esito a un'ispezione è risultato che un dipendente dell'Inps, nel periodo dal 3 luglio 2017 al 31 maggio 2018, aveva eseguito un elevato numero di accessi non autorizzati alle banche dati dell'istituto, con visualizzazione e stampa di estratti contributivi di soggetti terzi, per cui l'ente previdenziale – a seguito di procedimento disciplinare – aveva licenziato il lavoratore per il venir meno del vincolo fiduciario necessario alla prosecuzione del rapporto di servizio. La sanzione era stata impugnata...