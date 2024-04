Danno erariale al segretario dell’ente che non fa rilievi alla delibera di affidamento dell’incarico senza i presupposti

Il segretario generale è l’organo garante della legittimità amministrativa, per cui risponde in prima persona del danno erariale cagionato all’ente dalla delibera di giunta che affida un incarico a un libero professionista senza idonea motivazione, nel caso in cui il pubblico funzionario, per negligenza o superficialità, non abbia formulato rilievi con parere di regolarità tecnico-amministrativa nel corso della seduta.

Il fatto

Sulla base di questa argomentazione la Corte dei conti, sezione ...