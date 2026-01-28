Ddl architettura, Cni: serve approccio multidisciplinare e gestione affidata al Mit (non al Mic)
I professionisti, ascoltati al Senato sui due provvedimenti dedicati alla valorizzazione dell’architettura, hanno rilevato una eccessiva centralità attribuita alla figura dell’architetto. No all’obbligo dei concorsi di progettazione
Apprezzamento per le finalità generali dei provvedimenti, orientati a promuovere la qualità dell’architettura, la rigenerazione urbana e, più in generale, la qualità della vita nelle nostre città. Lo ha espresso il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Domenico Perrini nel corso dell’audizione, presso la commissione Cultura del Senato sui disegni di legge AS 1711, entrambi dedicati alla valorizzazione dell’architettura. Scendendo nel dettaglio delle singole, i rappresentanti...