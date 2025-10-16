Debiti commerciali, verifica entro il 28 febbraio per liberare le risorse
La Sezione delle Autonomie della Corte conti si è dunque orientata verso una lettura aderente al dato letterale della norma
Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione può essere liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo (n+1) a quello in cui l’ente ha rispettato le condizioni relative ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale, senza attendere l’approvazione del rendiconto dell’anno ancora successivo (n+2).
È quanto chiarisce la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 20 del 2025, che risolve la questione di ...