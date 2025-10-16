Fisco e contabilità

Debiti commerciali, verifica entro il 28 febbraio per liberare le risorse

La Sezione delle Autonomie della Corte conti si è dunque orientata verso una lettura aderente al dato letterale della norma

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione può essere liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo (n+1) a quello in cui l’ente ha rispettato le condizioni relative ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale, senza attendere l’approvazione del rendiconto dell’anno ancora successivo (n+2).

È quanto chiarisce la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 20 del 2025, che risolve la questione di ...

