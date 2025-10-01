Debiti dei Comuni in default, dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo a Palazzo Chigi
L’obbligo non riguarda solo i Comuni, ma anche le loro partecipate, e il quadro potrebbe estendersi alle Regioni che abbiano per esempio fatto cessare i consorzi di bonifica invece di fonderli
Il Tribunale di Roma ha emesso un decreto ingiuntivo, munito di provvisoria esecutività, nei confronti della Presidenza del Consiglio, per imporre di saldare ai creditori tutto il debito residuo a carico di enti locali dissestati e quindi inadempiente; l’obbligo non riguarda solo i Comuni, ma anche le loro partecipate, e il quadro potrebbe estendersi alle Regioni che abbiano per esempio fatto cessare i consorzi di bonifica invece di fonderli in uno nuovo, nel tentativo di dribblare così i debiti ...
di Giuseppe Avazzano (*) e Giuseppe Petrillo (**)
di Stefano Baldoni (*)