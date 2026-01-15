Debiti fuori bilancio, quelli «certi» nella sostanza vanno nel risultato di amministrazione
L’accantonamento non è una scelta discrezionale ma uno strumento necessario per impedire che il risultato di amministrazione mostri avanzi “artificiali” e non rappresentativi della reale condizione finanziaria
La delibera n. 264/2025/PRSP della Sezione di controllo per la Regione Siciliana propone un passaggio di grande rilievo nella gestione dei debiti fuori bilancio (DFB). Quando l’ente ha già censito un debito “certo” nella sostanza – cioè documentato, probabile nella sua esigibilità e privo di contestazioni sostanziali – esso deve essere considerato immediatamente ai fini degli equilibri. Ciò significa che, pur in assenza del formale riconoscimento consiliare previsto dall’articolo 194 del Tuel, il...