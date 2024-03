Decoro architettonico, l’eventuale lesione va valutata in rapporto allo stato dell’edificio

Non esiste il decoro architettonico in assoluto ma le modifiche al prospetto che incidono sulle linee architettoniche vanno valutate non solo in guardando all’entità dell’intervento ma anche secondo il contesto edilizio nel quale si inseriscono. La trasformazione di due finestre in altrettante portefinestre in un edificio di Palermo - assentito dall’assemblea di condominio - ha dato modo alla Cassazione di riassumere alcuni principi guida intorno alla lesione del decoro architettonico invocata da...

